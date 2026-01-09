Дело в неблагоприятных погодных условиях.

Во Владимирской области началась непогода: в города пришел мощный циклон. Как рассказал губернатор региона Александр Авдеев, синоптики и снегопады. По этой причине глава области призвал автовладельцев не пользоваться машинами в ближайшие два дня.По словам главы региона, в минувшие сутки на уборку снега на дорогах областного значения было задействовано более 250 машин. Непогода также стала причиной аварий на электросетях, ликвидацией повреждений занимаются до сих пор.Ранее о шторме жителей Владимирской области .