Приїхав, значить, Янукович (Я)в одне село на Полтавщині. Ну і питає в селян (С):
Я: Як поживається? Як хозяйство.
С: Погано, Віктор Федоровичу, бідуєм ми. Пенсія мала, світло виключають, газ навіть не обіцяють.
Я: ШО? Ну непереживайте шас все буде. Щас я подзвоню... дістає мобілку не получається.
Їде він в Київ, злий, до оператора.
Я: Шо за фігня, хоті подзвонити і не подзвонило? Ви мені предвиборну кампанію провалили!
О: Спокійно, Ви напевно не були в зоні?
Я: Це шо - я взоні не був?!?!?!
