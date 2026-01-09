На помощь людям выезжали экстренные службы.

Вечером 8 января в Киржаче на улице Набережной случилось ДТП с двумя автомобилями. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, на место ЧП выезжали экстренные службы.Водителю одного из автомобилей потребовалась помощь спасателей: мужчина был заблокирован в машине. Его пришлось освобождать спасателям. В результате аварии погибших не оказалось, на месте работали 9 пожарных.Ранее на трассе столкнулись .