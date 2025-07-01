Организаторы увидели результат уже в распечатанном виде.

В преддверии «День семьи, любви и верности», который пройдет 5 июля, организаторы столкнулись с курьезной ситуацией. Для рекламного плаката мероприятия была использована картинка, сгенерированная искусственным интеллектом, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.На изображении, помимо бегущей семьи с детьми, женщиной и парой пенсионеров, пользователи заметили двух мужчин, которые, предположительно, символизируют двух отцов. Кроме того, нейросеть исказила надписи на футболках участников, превратив их в бессмысленные сочетания букв, такие как «день люсби и брножти» и «день семьи и брножти».По словам организаторов, они увидели результат уже в распечатанном виде. Однако менять плакат или наказывать кого-либо не планируют.