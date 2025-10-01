Родственники и друзья вспоминают мужчину как любимого сына, надёжного друга и светлого человека.

42-летний Александр Забелин из Вязников Владимирской области погиб в ходе СВО. Информацию опубликовали его близкие в соцсетях.Родственники и друзья вспоминают мужчину как любимого сына, надёжного друга и светлого человека, отдавшего жизнь за Родину. Прощание с Александром пройдёт 2 октября с 15:00 до 18:00 и 3 октября с 8:00 до 9:00 в ритуальном зале «Вознесение» по адресу ул. Ленина, 20а в Вязниках.