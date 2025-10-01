Телезвезда провела лекцию на тему «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание».

Во Владимире прошла встреча с легендой российского телевидения — бессменной ведущей программы «Время» Екатериной Андреевой.В Городском дворце культуры телезвезда провела лекцию на тему «Личная стратегия успеха: самомотивация и целеполагание».Екатерина Андреева с владимирцами своей историей. Она подчеркнула, насколько важно верить в себя и строить с партнёрами доверительные, уважительные отношения.Отвечая на вопросы зрителей, телеведущая раскрыла детали своего образа жизни, который помогает ей оставаться в форме и добиваться целей. По её словам, ключ в балансе: нужно заниматься любимым делом, регулярно посещать спортзал и всегда следить за своим здоровьем.Посетители отметили, что встреча стала для них настоящим источником вдохновения и мотивации.