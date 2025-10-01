Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» начнут ездить с 3 декабря по маршруту Нижний Новгород – Москва. Поезда будут останавливаться в Дзержинске, Коврове и во Владимире. Для удобства

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» начнут ездить с 3 декабря по маршруту Нижний Новгород – Москва. Поезда будут останавливаться в Дзержинске, Коврове и во Владимире. Для удобства пассажиров ежедневно на маршруте будут курсировать три пары поездов «Буревестник». Расписание поездов «Нижний Новгород – Москва»: 07:20, 15:29 и 18:57. Расписание поездов «Москва – Нижний Новгород»: 10:05, 13:45 и