Во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУП «Дорожно-строительное управление № 3», обвиняемого в получении взятки. По решению суда, мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в региональном СК. По данным следствия, специалист по логистике требовал по 30 тысяч рублей от предпринимателя за заключение договоров на транспортировку грузов. Обвиняемый был задержан 25 сентября