На эту выплату к пенсии имеют право граждане, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы. Причём наличие ухаживающего больше не требуется. Начиная с 2025 года региональное

На эту выплату к пенсии имеют право граждане, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы. Причём наличие ухаживающего больше не требуется. Начиная с 2025 года региональное Отделение Соцфонда автоматически начисляет данную выплату. Раньше необходимо было прийти и написать заявление. Благодаря новым правилам выплату стали получать почти 45 тысяч жителей области. На конец 2024