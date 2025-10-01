По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 15-летний подросток пропал 13 сентября. Сообщение от родителей поступило в ОМВД России по Судогодскому району Владимирской области. По

По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 15-летний подросток пропал 13 сентября. Сообщение от родителей поступило в ОМВД России по Судогодскому району Владимирской области. По словам родных, накануне вечером он отправился кататься на велосипеде и домой не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали. Искать начали сотрудники полиции. Они пообщались с друзьями подростка, проверили все места,