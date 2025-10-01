На обновление учреждения было направлено порядка 15,8 млн рублей.

В областном центре Владимирского региона произошло культурное событие: 30 сентября на базе Центральной городской библиотеки (ЦГБ) торжественно открылась модельная библиотека нового поколения. Модернизация прошла благодаря федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Владимирской области.На обновление учреждения было направлено порядка 15,8 млн рублей, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов, в правительстве региона.Концепцией обновленной ЦГБ стало создание «Интеллект-центра на Суздальском». По словам министра культуры Владимирской области Ольги Деминой, библиотека стала «комфортной, разносторонней и внешне привлекательной». Современный дизайн, новое оборудование и пополнение фонда свежими изданиями должны привлечь посетителей всех возрастов.Библиотека превратилась в полноценный социокультурный центр с множеством зон. Отдельное пространство для юных читателей и молодых родителей, оборудованное специальной мебелью, игрушками и развивающими играми. Появились зоны регистрации, отдыха и общения, коворкинга, а также центры краеведения и правовой информации.Библиотека оснащена современным оборудованием, превратившись в настоящий цифровой хаб. Здесь установлены стационарные компьютеры и планшеты, помогающие посетителям осваивать работу в интернете и пользоваться информационно-правовыми порталами (например, «Госуслуги» и «Консультант Плюс»).Для посетителей с особыми потребностями приобретены специальные устройства: электронная лупа для слабовидящих и наушники с шумоподавлением для людей с расстройствами аутического спектра.Кроме того, в библиотеке открывается анимационная студия благодаря приобретению станка для плоскостной анимации, где любой желающий сможет создавать собственные мультфильмы.