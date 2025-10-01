В областном центре открылся рекрутинговый – профориентационный центр УМВД России по городу Владимиру. В нём будут проводить работу с потенциальным кандидатами на службу в полиции.

В областном центре открылся рекрутинговый – профориентационный центр УМВД России по городу Владимиру. В нём будут проводить работу с потенциальным кандидатами на службу в полиции. Специалисты отдела кадров помогут оставить резюме и проконсультируют по вопросам профессионального отбора и трудоустройства. Первыми посетителями центра стали учащиеся из Владимирского авиамеханического и политехнического колледжей, Техникума экономики и права, РАНХиГС