ИП Антипов не справляется с финансовыми проблемами.

Баня в Судогде Владимирской области на грани закрытия – ИП Антипов не справляется с финансовыми проблемами. Это единственная баня в районе, и новость, озвученная районной администрацией 30 сентября, уже вызвала шквал недовольства среди местных жителей.Администрация, осознавая важность банных услуг для населения, создала рабочую группу. Чиновники уверяют, что встреча с собственниками бани уже прошла, и в ближайшие дни ситуация будет урегулирована.Жители же пока опасаются остаться без любимой бани.