В Судогодском районе Владимирской области сотрудники полиции оперативно разыскали 15-летнего подростка, который провел ночь на крутом склоне после падения с велосипеда.Сообщение о пропаже поступило в ОМВД России по Судогодскому району в середине сентября. Родственники рассказали, что накануне вечером подросток уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали.Сотрудники отдела полиции незамедлительно начали поисковые мероприятия: установили круг общения подростка и выяснили, где он обычно проводит время. Обойдя жилой массив, полицейские направились к популярному среди местных жителей месту отдыха, которое отличается обрывистой местностью, подробности в УМВД по региону.Именно там, следуя по одному из склонов, полицейские обнаружили брошенный велосипед. Подойдя ближе, они увидели лежащего внизу подростка.К счастью, услышав шум, мальчик поднял голову, что развеяло самые страшные опасения.Как выяснилось, во время прогулки подросток случайно сорвался вниз и от удара потерял сознание. Придя в себя, он уже не смог выбраться самостоятельно и был вынужден провести всю ночь на склоне.