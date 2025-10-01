Самостоятельные поиски результатов не дали.
В Судогодском районе Владимирской области сотрудники полиции оперативно разыскали 15-летнего подростка, который провел ночь на крутом склоне после падения с велосипеда.
Сообщение о пропаже поступило в ОМВД России по Судогодскому району в середине сентября. Родственники рассказали, что накануне вечером подросток уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Самостоятельные поиски результатов не дали.
Сотрудники отдела полиции незамедлительно начали поисковые мероприятия: установили круг общения подростка и выяснили, где он обычно проводит время. Обойдя жилой массив, полицейские направились к популярному среди местных жителей месту отдыха, которое отличается обрывистой местностью, подробности в УМВД по региону.
Именно там, следуя по одному из склонов, полицейские обнаружили брошенный велосипед. Подойдя ближе, они увидели лежащего внизу подростка.
К счастью, услышав шум, мальчик поднял голову, что развеяло самые страшные опасения.
Как выяснилось, во время прогулки подросток случайно сорвался вниз и от удара потерял сознание. Придя в себя, он уже не смог выбраться самостоятельно и был вынужден провести всю ночь на склоне.