Обманутым дольщикам выплатят компенсации.

Владимирский долгострой на Никитской снова в центре внимания. Аукцион по его продаже не состоялся, но появился единственный покупатель – региональный фонд защиты прав дольщиков. Он планирует купить недостроенный ЖК за 360 миллионов рублей. Информация опубликована на Федресурсе.Ранее правительство региона заявляло . Однако люди опасаются, что этих денег будет недостаточно для покупки нового жилья.Была надежда на то, что дом достроят, но экспертиза показала низкую степень готовности – всего 44%, что делает завершение строительства нецелесообразным. Напомним, ранее мы писалт, что