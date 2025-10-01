Она состоится 2 октября, в усадьбе графа Храповицкого. Старт в 9.30. Всероссийская акция приурочена ко Дню пожилого человека и Всемирному дню сердца. Мероприятие призвано вдохновить на

Она состоится 2 октября, в усадьбе графа Храповицкого. Старт в 9.30. Всероссийская акция приурочена ко Дню пожилого человека и Всемирному дню сердца. Мероприятие призвано вдохновить на здоровый образ жизни, повысить физическую активность и поддержать естественные методы оздоровления. Её организаторами выступили Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения и Владимиро-Суздальский