Во Владимире и ряде других регионов России наблюдается сезонный рост заболеваемости вирусом Коксаки среди детей. Родители жалуются, что инфекцию малыши приносят из детских садов.Telegram-канала Baza, сообщения о случаях заражения поступают от мам и пап из разных уголков страны. Жители Владимира и других городов рассказывают, что дети заболевают после посещения дошкольных учреждений. В основном, заразившиеся — это дети от 3 до 6 лет.Родители назвали главные симптомы, по которым можно распознать так называемый синдром «рука-нога-рот»: резкое повышение температуры до 39°C, сильная боль в горле и характерные высыпания на руках, ногах и слизистой рта.Как подтвердили изданию Baza в одной из частных клиник, рост заболеваемости действительно является регулярным сезонным явлением. Эксперты отмечают, что вирусу Коксаки сильнее всего подвержены дети до 10 лет.Во Владимире родительские жалобы подтверждают общую картину. Сообщения о случаях заражения, которые связывают с посещением детских садов, также активно поступают в Уфе, Орле, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае.