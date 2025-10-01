Родители жалуются, что инфекцию малыши приносят из детских садов.
Во Владимире и ряде других регионов России наблюдается сезонный рост заболеваемости вирусом Коксаки среди детей. Родители жалуются, что инфекцию малыши приносят из детских садов.
Telegram-канала Baza, сообщения о случаях заражения поступают от мам и пап из разных уголков страны. Жители Владимира и других городов рассказывают, что дети заболевают после посещения дошкольных учреждений. В основном, заразившиеся — это дети от 3 до 6 лет.
Родители назвали главные симптомы, по которым можно распознать так называемый синдром «рука-нога-рот»: резкое повышение температуры до 39°C, сильная боль в горле и характерные высыпания на руках, ногах и слизистой рта.
Как подтвердили изданию Baza в одной из частных клиник, рост заболеваемости действительно является регулярным сезонным явлением. Эксперты отмечают, что вирусу Коксаки сильнее всего подвержены дети до 10 лет.
Во Владимире родительские жалобы подтверждают общую картину. Сообщения о случаях заражения, которые связывают с посещением детских садов, также активно поступают в Уфе, Орле, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае.