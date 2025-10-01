Злоумышленник расфасовал все запрещенные вещества и хранил их в трех местах.

Ковровский городской суд вынес приговор местному жителю, который пытался сбыть более 107 килограммов марихуаны. За подготовку к продаже наркотиков в особо крупном размере и их незаконный сбыт мужчина проведет в колонии 11 лет строгого режима., что осужденный действовал с мая по август 2024 года с целью заработка. За этот период он успел изготовить из выращенной им конопли более 107 кг марихуаны и свыше 200 граммов гашишного масла.Злоумышленник расфасовал все запрещенные вещества и хранил их в трех местах: в частном доме, в квартире и в автомобиле.Преступная деятельность наркодилера была пресечена 15 марта текущего года, когда весь запас запрещённых веществ был изъят сотрудниками правоохранительных органов.Помимо длительного тюремного срока, суд также принял решение о конфискации в доход государства автомобиля «Лада Ларгус», который использовался преступником.Государственное обвинение по уголовному делу поддерживала лично первый заместитель прокурора Владимирской области Виктория Викторовна Дмитренко. Приговор суда пока не вступил в законную силу.