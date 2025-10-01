1 октября, во Владимире, как и по всей России и во многих странах мира, отмечается Международный день пожилых людей.

Сегодня, 1 октября, во Владимире, как и по всей России и во многих странах мира, отмечается Международный день пожилых людей. Это отличный повод напомнить о том, какой возраст официально считается началом «пожилого» периода.Возраст, который официально признается началом «пожилого» периода, одинаков как во Владимире, так и во всей Российской Федерации и соответствует международной классификации.Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую использует российская статистика, граждане считаются пожилыми, начиная с 60 лет.Возрастная периодизация выглядит следующим образом:Молодой возраст: 25 – 44 годаСредний возраст (зрелость): 45 – 59 летПожилой возраст (ранняя старость): 60 – 74 годаСтарческий возраст (старость): 75 – 89 летВозраст долгожителей (поздняя старость): 90 лет и более.Таким образом, житель Владимирской области официально вступает в пожилой возраст, достигнув 60 лет.Стоит отметить, что понятие «пожилой возраст» не следует путать с «пенсионным возрастом», который в России устанавливает право на получение пенсии.В рамках Дня пожилого человека и Всемирного дня сердца во Владимирской области пройдёт Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни».Мероприятие, призванное вдохновить людей на здоровый образ жизни, состоится 2 октября в поселке Муромцево Судогодского округа. Участников ждет угощение чаем, консультации специалистов по активному долголетию, а главное — пешее путешествие в 10 000 шагов по усадьбе Храповицкого в сопровождении экскурсоводов.