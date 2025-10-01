Мужчина полностью признал свою вину.

В Петушинском районе мужчина, ранее лишенный прав, снова попался за рулем автомобиля жены в состоянии опьянения, что теперь грозит конфискацией транспортного средства.Заместитель прокурора Петушинского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).Как следствие, мужчина, который уже привлекался к ответственности за «нетрезвое» вождение и не имел прав, в марте этого года решил съездить на заправку. Выпив спиртного в одиночестве, он поехал за бензином для бензопилы и другой техники на машине «Chervrolet Klan Lacetti», принадлежащей его жене.Важно отметить, что именно за управление этим же автомобилем в нетрезвом виде мужчина уже был ранее привлечен к административной ответственности.По пути следования водитель не справился с управлением и совершил ДТП, врезавшись в металлическое барьерное ограждение. Испугавшись последствий, водитель скрылся с места происшествия и поехал в автосервис. Там его и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, что при повторном нарушении автоматически приравнивается к управлению в нетрезвом виде.Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петушинский районный суд. В рамках нового закона, автомобиль, использованный для совершения повторного «пьяного» преступления, может быть конфискован в доход государства, даже если он принадлежит супруге нарушителя.