Ситуация в космическом пространстве вокруг Земли не способствует стабилизации.

Геомагнитный шторм, начавшийся еще в последний день сентября, продолжает непрерывно бушевать уже около 30 часов. Ситуация в космическом пространстве вокруг Земли не способствует стабилизации, и прогнозы на ближайшие сутки остаются тревожными.мониторинга, за прошедшие сутки параметры космической среды изменились в худшую сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли возросла почти в два раза: с 400 до примерно 700 км/с. Температура плазмы увеличилась в три раза, достигнув 300 тысяч градусов.Прогноз на ближайшие сутки сохранится неблагоприятным. Несмотря на небольшую возможность снижения бури до «желтого» уровня (минимальный), обстановка на Солнце остается нестабильной.Более того, впервые за многие дни прогноз включает более чем 50-процентную вероятность формирования на Солнце вспышек высшего X класса – самых мощных из возможных. В случае их возникновения геомагнитная буря может резко усилиться.