Огонь охватил небольшую площадь.

Сегодня ночью, 1 октября, в городе Меленки произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Советская, дом 28.Сообщение о возгорании в МЧС в 03:44. Огонь охватил небольшую площадь — по предварительным данным, около 3 квадратных метров.Несмотря на небольшую площадь, последствия могли быть трагическими. Спасатели МЧС предотвратили крупную беду: 1 человек спасен и 1 человек пострадал.Всего с места пожара были эвакуированы 10 человек. На месте работали 4 единицы техники и 12 человек личного состава.