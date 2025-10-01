Решение вопроса с финансированием «Классик-2. 24 часа» к следующему году.

В Суздале Владимирской области, во время бильярдного турнира «Классик», режиссер Георгий Шенгелия представил сценарий продолжения своего культового фильма 1998 года. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что есть надежда на решение вопроса с финансированием «Классик-2. 24 часа» к следующему году.По словам Шенгелии, в сиквеле появятся знакомые герои Сергея Никоненко и Алексея Гуськова, но акцент будет сделан на двух молодых братьях. Фильм ориентирован на молодежь.Финальная сцена соревнований планируется в ГТК «Суздаль», где снимали и первую часть. Детали сценария еще могут измениться, окончательный сюжет станет известен позже.