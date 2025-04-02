Будущих работников начинают готовить со школьной скамьи и завлекать из-за границы.
10 предложений на одного
По сведения минтруда региона, на сегодняшний день во Владимирской области насчитывается 2190 граждан без места работы. Если перевести эту цифру в проценты, то уровень безработицы составляет 0,3%, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
– Сейчас на портале «Работа России» размещено более 18 тысяч вакансий, то есть на одного соискателя приходится по 9–10 предложений. Именно потенциальный сотрудник определяет правила на рынке труда. Работодатель это понимает и старается адаптировать своё предложение для соискателя, предлагая дополнительные гарантии и привилегии, – рассказал замминистра труда и занятости Владимирской области Кирилл Лапшин.
Особенно изменения заметны в сфере молодёжной занятости. Если раньше на вакансию могли претендовать только кандидаты, окончившие вуз, то сейчас для входа достаточно среднего специального, а в некоторых случаях даже школьного образования.
Школьники едут на производства
По словам замминистра, в этом году наш регион вошёл в число 11 субъектов РФ, реализующих пилотный
проект профориентации и маршрутизации молодёжи. Первую контрольную точку уже прошли – специалисты проанализировали риск нетрудоустройства ребят с выпускных курсов. Следующий шаг – проведение комплекса мероприятий, которые могли бы помочь школьникам и студентам определиться с выбором профессии.
– Более 100 работодателей готовы открыть свои двери для ребят и рассказать им о производстве, о деятельности предприятий. Они могут увидеть всё вживую, задать вопросы. Важно, что позднее в рамках летней занятости молодые люди смогут там поработать, почувствовать себя частью коллектива, – уточнил Кирилл Александрович.
Причём к зарплате область будет доплачивать до шести тысяч рублей несовершеннолетним работникам. Плюс самим работодателям компенсируют затраты на наставников, закреплённых за ребятами.
В этом году «пилот» планирует охватить прядка 3 тысяч студентов и 2,5 тысячи школьников.
Швеи снова в тренде
Как и годом ранее, на рынке труда не хватает в первую очередь специалистов рабочих профессий – швей, большая часть которых трудится на нужды обороны, монтёров, логистов, сварщиков, водителей, грузчиков, подсобных рабочих.
Если говорить о служащих, то в топе сейчас врачи, педагоги, бухгалтеры. Достаточно вакансий в правоохранительных органах. На сегодняшний день имеется 100 мест для управленцев – директоров, старших менеджеров, ретейлеров.
Узнать о предложениях компаний, наметить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства 17 апреля можно на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
– Это площадка для диалога здесь и сейчас. В одном месте можно провести собеседование, заполнить анкету, оставить информация о себе, усилить свою резюме, поговорить о том, какие навыки нужны, чтобы быть востребованным, какие программы обучения за счёт государства можно выбрать для повышения своей трудоспособности, – говорит замминистра.
Работник из-за границы
Во Владимирской области с 2018 года действует программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубёжом. Проект направлен на то, чтобы привлечь в регион квалифицированных кандидатов.
По итогам 2024 года в программе участвуют 83 человека: педагоги, медики, специалисты с техническим и экономическим образованием. Около 60% из них в возрасте от 25 до 45 лет, ещё более 35% – 45–60-летние. Вместе с заявителями на учёт встали 116 членов их семей. Участникам программы предлагают единовременную выплату и обещают оказать помощь в трудоустройстве и адаптации.
В прошлом году в регионе стартовал новый этап программы – «Путь домой». Он ориентирован в том числе на специалистов из Европы и Америки – не только соотечественников, но и иностранцев.
– Даже в недружественных странах есть люди, которые поддерживают политику России, наши ценности. Приступили к реализации этого пилотного проекта вместе с самым молодым в России городом – Доброградом. Инициатива рассчитана на разные категории людей – и на тех, кто планирует вести собственный бизнес в нашем регионе, и на тех, кто рассчитывает работать по найму. За полгода 10 семей приобрели объекты недвижимости в Доброграде и находятся в стадии переезда, ещё 319 семей – в контакте по возможному переезду, – сообщил губернатор Александр Авдеев.
С кандидатами работают адресно – разрабатываются индивидуальные дорожные карты переезда, сам этап переезда тоже проходит с сопровождением. Переселенцы и репатрианты получают помощь в решении юридических и экономических вопросов, связанных с переездом, трудоустройством, медпомощью, устройством детей в школу и детский сад.