Будущих работников начинают готовить со школьной скамьи и завлекать из-за границы.

10 предложений на одногоПо сведения минтруда региона, на сегодняшний день во Владимирской области насчитывается 2190 граждан без места работы. Если перевести эту цифру в проценты, то уровень безработицы составляет 0,3%, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.– Сейчас на портале «Работа России» размещено более 18 тысяч вакансий, то есть на одного соискателя приходится по 9–10 предложений. Именно потенциальный сотрудник определяет правила на рынке труда. Работодатель это понимает и старается адаптировать своё предложение для соискателя, предлагая дополнительные гарантии и привилегии, – рассказал замминистра труда и занятости Владимирской области Кирилл Лапшин.Особенно изменения заметны в сфере молодёжной занятости. Если раньше на вакансию могли претендовать только кандидаты, окончившие вуз, то сейчас для входа достаточно среднего специального, а в некоторых случаях даже школьного образования.Школьники едут на производстваПо словам замминистра, в этом году наш регион вошёл в число 11 субъектов РФ, реализующих пилотныйпроект профориентации и маршрутизации молодёжи. Первую контрольную точку уже прошли – специалисты проанализировали риск нетрудоустройства ребят с выпускных курсов. Следующий шаг – проведение комплекса мероприятий, которые могли бы помочь школьникам и студентам определиться с выбором профессии.– Более 100 работодателей готовы открыть свои двери для ребят и рассказать им о производстве, о деятельности предприятий. Они могут увидеть всё вживую, задать вопросы. Важно, что позднее в рамках летней занятости молодые люди смогут там поработать, почувствовать себя частью коллектива, – уточнил Кирилл Александрович.Причём к зарплате область будет доплачивать до шести тысяч рублей несовершеннолетним работникам. Плюс самим работодателям компенсируют затраты на наставников, закреплённых за ребятами.В этом году «пилот» планирует охватить прядка 3 тысяч студентов и 2,5 тысячи школьников.Швеи снова в трендеКак и годом ранее, на рынке труда не хватает в первую очередь специалистов рабочих профессий – швей, большая часть которых трудится на нужды обороны, монтёров, логистов, сварщиков, водителей, грузчиков, подсобных рабочих.Если говорить о служащих, то в топе сейчас врачи, педагоги, бухгалтеры. Достаточно вакансий в правоохранительных органах. На сегодняшний день имеется 100 мест для управленцев – директоров, старших менеджеров, ретейлеров.Узнать о предложениях компаний, наметить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства 17 апреля можно на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».– Это площадка для диалога здесь и сейчас. В одном месте можно провести собеседование, заполнить анкету, оставить информация о себе, усилить свою резюме, поговорить о том, какие навыки нужны, чтобы быть востребованным, какие программы обучения за счёт государства можно выбрать для повышения своей трудоспособности, – говорит замминистра.Работник из-за границыВо Владимирской области с 2018 года действует программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубёжом. Проект направлен на то, чтобы привлечь в регион квалифицированных кандидатов.По итогам 2024 года в программе участвуют 83 человека: педагоги, медики, специалисты с техническим и экономическим образованием. Около 60% из них в возрасте от 25 до 45 лет, ещё более 35% – 45–60-летние. Вместе с заявителями на учёт встали 116 членов их семей. Участникам программы предлагают единовременную выплату и обещают оказать помощь в трудо­устройстве и адаптации.В прошлом году в регионе стартовал новый этап программы – «Путь домой». Он ориентирован в том числе на специалистов из Европы и Америки – не только соотечественников, но и иностранцев.– Даже в недружественных странах есть люди, которые поддерживают политику России, наши ценности. Приступили к реализации этого пилотного проекта вместе с самым молодым в России городом – Доброградом. Инициатива рассчитана на разные категории людей – и на тех, кто планирует вести собственный бизнес в нашем регионе, и на тех, кто рассчитывает работать по найму. За полгода 10 семей приобрели объекты недвижимости в Доброграде и находятся в стадии переезда, ещё 319 семей – в контакте по возможному переезду, – сообщил губернатор Александр Авдеев.С кандидатами работают адресно – разрабатываются индивидуальные дорожные карты переезда, сам этап переезда тоже проходит с сопровождением. Переселенцы и репатрианты получают помощь в решении юридических и экономических вопросов, связанных с переездом, трудоустройством, медпомощью, устройством детей в школу и детский сад.