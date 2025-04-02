Мошенничество она объяснила личными трудностями.

В прокуратуре Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела против бухгалтера спортивной школы «Судогорец», обвиняемой в мошенничестве на сумму более 500 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.С 2018 по 2020 годы она подделывала финансовые документы, чтобы вывести деньги со счетов учреждения и погасить свои личные кредиты.Согласно информации прокуратуры, обвиняемая объяснила свои действия финансовыми трудностями. Ей грозит штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до шести лет за присвоение денег с использованием служебного положения.