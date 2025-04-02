Самозанятая женщина из Собинского района «спасла» свои 11 миллионов, переведя их мошенникам. Половину средств жертва преступников одолжила у родных. Эту и еще несколько других историй

Самозанятая женщина из Собинского района «спасла» свои 11 миллионов, переведя их мошенникам. Половину средств жертва преступников одолжила у родных. Эту и еще несколько других историй рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Жители 33-его региона страдают от мошенников ежедневно. Итак, 28 марта жительница Собинского района обратилась в полицию. Женщина рассказала, что в соцсетях ей написали неизвестные с