Губернатор Владимирской области выразил соболезнования жертвам обрушения мостов в Брянской и Курской областях. Об этом он написал в своих соцсетях. Трагедии произошли из-за терактов. Из

Губернатор Владимирской области выразил соболезнования жертвам обрушения мостов в Брянской и Курской областях. Об этом он написал в своих соцсетях. Трагедии произошли из-за терактов. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» В Брянской и Курской областях сегодня ночью в результате терактов пострадали и погибли люди. Из-за подрыва мостов произошло крушение поездов. От себя лично и от имени