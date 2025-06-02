56% жителей Владимира признались, что вынуждены задерживаться на работе после окончания официального трудового дня. Такие данные озвучил сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного среди

56% жителей Владимира признались, что вынуждены задерживаться на работе после окончания официального трудового дня. Такие данные озвучил сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного среди трудоустроенных горожан. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 25% сверх нормы. При этом мужчины перерабатывают чаще женщин, а молодежь до 35 лет – охотнее, но чуть меньше по времени. У