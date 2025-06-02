Наиболее интенсивным обстрелам регион подвергся 27 мая, когда было сбито 7 дронов.

В мае 2025 года силы ПВО во Владимирской области уничтожили 23 украинских беспилотника, что стало рекордным показателем с начала СВО. Атаки фиксировались на протяжении всего месяца, с 1 по 28 мая. Наиболее интенсивным обстрелам регион подвергся 27 мая, когда было сбито 7 дронов.В результате атак пострадавших нет, серьезных разрушений удалось избежать. Однако, 27 мая в Муроме были зафиксированы повреждения остекления и дверных проемов в трех зданиях промзоны.Для снижения рисков атак БПЛА, власти Владимирской области периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета, последнее из которых было зафиксировано 26 мая.