В Александровском районе следователи СК возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих компаний, которая занимается добычей и переработкой песчано-гравийной

В Александровском районе следователи СК возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих компаний, которая занимается добычей и переработкой песчано-гравийной смеси. Его подозревают в нарушении требований охраны труда, из-за которой сотрудник остался без руки. По предварительным данным, 9 марта 2025 года на территории карьера вблизи деревни Лукьянцево сотрудники предприятия запускали сортировочную установку после