В Александровском районе следователи СК возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих компаний, которая занимается добычей и переработкой песчано-гравийной
<a href="https://33live.ru/novosti/02-06-2025-rabochego-zatyanulo-v-mexanizm-pod-aleksandrovom-vozbuzhdeno-delo-posle-chp-na-proizvodstve.html" target="_blank">Рабочего затянуло в механизм: под Александровом возбуждено дело после ЧП на производстве</a> - В Александровском районе следователи СК возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих компаний, которая занимается добычей и переработкой песчано-гравийной
[url=https://33live.ru/novosti/02-06-2025-rabochego-zatyanulo-v-mexanizm-pod-aleksandrovom-vozbuzhdeno-delo-posle-chp-na-proizvodstve.html]Рабочего затянуло в механизм: под Александровом возбуждено дело после ЧП на производстве[/url] - В Александровском районе следователи СК возбудили уголовное дело в отношении главного инженера одной из коммерческих компаний, которая занимается добычей и переработкой песчано-гравийной