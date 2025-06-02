Один мужик спрашивает у сослуживца:
- Не знаешь, как вывести тараканов? Что я только не пробовал, чем только
не травил.
- Прийди домой и громким командным голосом крикни: "Товарищи такаканы! В
колонну по одному - становись! А теперь - марш из дому!". Самое
главное - скомандовать серьезно, без смеха.
Возвращается мужик домой и орет: "Товарищи тараканы! В колонну по
одному - становись! А теперь - марш из дому!". Тараканы выползают из
всех щелей, строятся в колонну и ровным строевым шагом начинают выходить
из квартиры на лестничную клетку. Увидев такое, мужик весь расплылся в
улыбке. Последний из марширующих тараканов оглянулся на мужика, и как
заорет: "Ребята! Возвращаемся! Он пошутил!"
еще анекдот!