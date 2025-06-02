174 человека (среди них 40 детей) пострадали от клещей на прошедшей неделе. Именно столько жителей Владимирской области обратились в местные медучреждения. Среди снятых медиками клещей девять

174 человека (среди них 40 детей) пострадали от клещей на прошедшей неделе. Именно столько жителей Владимирской области обратились в местные медучреждения. Среди снятых медиками клещей девять оказались переносчиками опасной болезни. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзор области, эти клещи переносили иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. К слову, столько же зараженных клещей присосались к владимирцам и