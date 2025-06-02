В Гороховце арестован гражданин одной из стран СНГ, которого обвиняют в попытке дать взятку полицейскому в размере 200 долларов. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской

В Гороховце арестован гражданин одной из стран СНГ, которого обвиняют в попытке дать взятку полицейскому в размере 200 долларов. Об этом рассказали в пресс-службе СледКома РФ по Владимирской области. Инцидент произошел 22 мая 2025 года на местном автовокзале. мужчина 1985 года рождения ехал автобусом из Нижнего Новгорода в Москву, однако по пути его сняли с