Спасатели гороховецкой спасательной станции не дали пьяному мужчине утонуть в Клязьме. Это произошло 30 марта, сообщили в министерстве региональной безопасности. Специалистам поступило

Спасатели гороховецкой спасательной станции не дали пьяному мужчине утонуть в Клязьме. Это произошло 30 марта, сообщили в министерстве региональной безопасности. Специалистам поступило сообщение, что, предположительно, утонул человек. Но все оказалось не так плохо. Из сообщения министерства региональной безопасности в соцсетях Мужчину нашли в пяти километрах (район Железные столбы). Он частично находился в воде и –