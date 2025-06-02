Неравнодушный ковровчанин Алексей спас жизнь тонущему человеку на озере Старка. Трагедия едва не произошла в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе МЧС области. В тот день у Алексея был

Неравнодушный ковровчанин Алексей спас жизнь тонущему человеку на озере Старка. Трагедия едва не произошла в среду, 28 мая, сообщили в пресс-службе МЧС области. В тот день у Алексея был выходной (он работает в УФСИН), и мужчина пришел вместе со своей девушкой на озеро отдохнуть. Пока пара обустраивала свое место, раздались крики: «Человек тонет!». Алексей, не