Новая игровая площадка появилась в селе Торчино Суздальского района. Теперь дети могут качаться на качелях, играть в баскетбол, скатываться с горки, заниматься на турниках. Об этом

Новая игровая площадка появилась в селе Торчино Суздальского района. Теперь дети могут качаться на качелях, играть в баскетбол, скатываться с горки, заниматься на турниках. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области. Это первая подобная зона отдыха в Торчино. Площадка появилась благодаря программе «30х70» – часть средств собрали жители, часть выделило правительство. На достигнутом сельчане не