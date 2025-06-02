В агропромышленном комплексе.

Во Владимирской области прошла мотивационная встреча для ветеранов спецоперации, заинтересованных в открытии своего дела в агропромышленном комплексе. Мероприятие было организовано для того, чтобы вдохновить военнослужащих примерами успешных предпринимателей и предоставить им необходимые знания и поддержку.Владимирская область вошла в число 19 регионов, получивших гранты «Агромотиватор» для начинающих фермеров из числа участников СВО. Уже сейчас есть шесть претендентов на получение грантов от 3 до 7 миллионов рублей.В рамках встречи ветераны посетили ряд успешных сельскохозяйственных предприятий Петушинского района, где ознакомились с опытом выращивания клубники, овцеводства, коневодства, животноводства и сыроварения. Участники смогли напрямую задать вопросы учредителям компаний о ведении бизнеса.Заместитель министра сельского хозяйства Владимирской области Роман Аликебетов рассказал о мерах поддержки со стороны регионального правительства, включая увеличение грантовой поддержки. По его словам, Минсельхоз готов оказать полное сопровождение проектов ветеранов, начиная с подготовки бизнес-планов и заканчивая предоставлением отчетности.Участники встречи выразили уверенность в том, что смогут успешно реализовать свои бизнес-идеи в сфере сельского хозяйства при поддержке государства и опытных предпринимателей.