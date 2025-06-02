Статус позволит фармацевтам и провизорам получить доступ к социальным льготам.

Во Владимирской области с 1 июня 2025 года аптечные организации, включая производственные аптеки, перешли в ведение системы здравоохранения. Ранее они классифицировались как предприятия торговли. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Новый статус, закрепленный приказом Росстандарта от 9 апреля текущего года, позволит фармацевтам и провизорам получить доступ к социальным льготам, предусмотренным для работников здравоохранения.«Данное решение было положительно оценено в профессиональном сообществе, поскольку оно отражает тесную взаимосвязь между медициной и фармацией, объединенных общей целью - улучшением здоровья населения», — отметил Игорь Игошин.