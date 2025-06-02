Тротуар вдоль здания №34 на улице Мира будет перекрыт с третьего июня. Ограничения связаны со строительством стелы «Город трудовой доблести», пояснили в пресс-службе мэрии Владимира. Жители

Тротуар вдоль здания №34 на улице Мира будет перекрыт с третьего июня. Ограничения связаны со строительством стелы «Город трудовой доблести», пояснили в пресс-службе мэрии Владимира. Жители города смогут пройти по ранее перекрытому тротуару. Напомним, установка мемориала идет с марта. Еще тогда часть тротуара оградили забором. Установкой стелы занимается подрядчик ИП Андрей Фроликов из Челябинска. Высота