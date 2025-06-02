Она посвящена подвигу энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

30 мая в Центральном парке культуры и отдыха состоялось торжественное открытие уличной фотовыставки «Дважды победители» группы компаний ПАО «Т Плюс». Она посвящена подвигу энергетиков в годы Великой Отечественной войны.В торжественном открытии приняли участие Директор Владимирского филиала «ЭнергоcбыТ Плюс» Валерий Маковский, директор по управлению персоналом Владимирского филиала «Т Плюс» Наталья Исхакова, первый заместитель Главы города Владимира Денис Егоров, член штаба регионального отделения Народного фронта Владимирской области Алексей Мокеев, руководитель благотворительного фонда «Близкие Люди» Марина Арапова.«Наша выставка — не только дань уважения прошлому, она напоминает нам о нашем долге перед будущими поколениями. И в преддверии Дня защиты детей поздравляю всех с праздником. Пусть свет и тепло всегда будут с вами!», – сказала Наталья Исхакова.«Энергетики внесли неоценимый вклад в Великую Победу. В дни Великой Отечественной войны они трудились в тылу и обеспечивали надежное энергоснабжение работающих для фронта предприятий, тем внося свой вклад в военное могущество Советского Союза. Открытием выставки «Дважды победители» мы хотим сказать спасибо работникам отрасли, которые сделали всё возможное для Победы. И сегодня их пример вдохновляет нас на ответственный труд, на создание и укрепление светлого будущего нашей страны», — сказал Валерий Маковский.Одноимённый выставочный проект «Дважды победители» был запущен Министерством энергетики России в рамках празднования 80-летия Победы и проведения Года защитника Отечества. В проекте принимают участие российские и зарубежные государственные ведомства, компании топливно-энергетического комплекса и общественные организации. Это первая в истории современной России выставка, посвящённая вкладу работников всего топливно-энергетического комплекса России в Победу и дальнейшее восстановление страны.Компания ПАО «Т Плюс» принимает в проекте активное участие: энергетики подготовили тематический стенд для основной экспозиции выставки в Музее Победы на Поклонной Горе, выпустили книгу «ЭнергоАрмия», которая рассказывает о работе энергетиков годы Великой Отечественной войны и о восстановлении энергетического комплекса после её окончания, а также открывает фотовыставку в регионах присутствия, рассказывающую о подвигах советских энергетиков. На ней представлены стилизованные под страницы книги макеты. Первая выставка открылась во Владимирской области.Продолжилось мероприятие детским праздником — в преддверии Дня защиты детей для самых маленьких гостей организовали детскую зону «Приключения в ЭнергоГраде» от «Т Плюс». В игровой форме детям рассказали о правилах поведения на улице и в быту, и о том, как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию. Праздничного настроения добавили шоу мыльных пузырей, музыка, танцы, сладкая вата, фото с ростовыми фигурами и подарки на память.Реклама. ПАО «».