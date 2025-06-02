С начала сезона в медицинские учреждения обратились 716 человек.

За последнюю неделю во Владимирской области 174 человека, включая 40 детей, обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Случаев энцефалита не зафиксировано, но лабораторные исследования выявили 9 клещей, заражённых иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ).С начала сезона в медицинские учреждения обратились 716 человек, в том числе 178 детей. Ежедневно снятые с людей клещи исследуются на наличие возбудителей клещевых инфекций.Врачи отмечают, важно сдать клеща на анализ и обратиться к врачу при обнаружении инфекции.