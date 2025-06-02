Во Владимирской области в 2024 году зафиксировано 35 попыток детских суицидов, 6 из них закончились трагически. Такую статистику в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам

Во Владимирской области в 2024 году зафиксировано 35 попыток детских суицидов, 6 из них закончились трагически. Такую статистику в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка за 2024 год привела Юлия Раснянская. По сравнению с предыдущими годами ситуация ухудшилась: в 2023 году погибших было 5, в 2022-м – 3. Уполномоченный отмечает: число таких трагедий