Идет расследование.

УФСБ по Владимирской области сообщило о задержании 29-летнего жителя Коврова, обвиняемого в подготовке к госизмене. По данным следствия, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ, для чего контактировал с вербовщиками, разрабатывал маршрут выезда на Украину и приобретал необходимое снаряжение.Задержан он был 11 июня при попытке выезда в соседнее государство. В отношении задержанного также возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и призывах к терроризму.Ведется расследование.