Небольшие геомагнитные возмущения ожидаются также 3, 5 и 6 июня (4 балла).

1 июня на Владимирскую область обрушился геомагнитный шторм в 7 баллов. По данным Лаборатории солнечной астрономии, в такие дни метеозависимым людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью, так как возможны головные боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний.Кроме того, небольшие геомагнитные возмущения ожидаются также 3, 5 и 6 июня (4 балла).Ученые напоминают, что солнечная активность имеет циклический характер (циклы Швабе-Вольфа), длящийся около 11 лет. Текущий цикл начался в 2019 году и продлится до 2030 года.