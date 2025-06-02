Четверть респондентов доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать.

Большинство опрошенных жителей ЦФО (88%) убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете, показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Международного дня защиты детей.Четверть респондентов доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. 30% участников готовы обращаться к помощи цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Еще 33 % хотя и хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке.Из всех опрошенных лишь 12% жителей ЦФО считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете, и для этого им не нужны цифровые помощники.Также жители ЦФО видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 81% респондентов. А 19% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 88% опрошенных. И только 12% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.«Цифровые помощники и ассистенты, которые могут решать за пользователей различные задачи, особенно по поиску и анализу больших объемов информации, все больше и больше используются по всему миру. Они будут становиться все более важным инструментом для клиентов финансовых организаций, позволяя им получать быстрые и точные решения в режиме реального времени», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.Опрос проводился в мае 2025 года в городах с населением свыше 100 000 жителей. В нем приняли участие 1 500 респондентов.