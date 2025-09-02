Более 180 учеников из поселков Гусевский, Панфилово и Новый начнут учебный год в обновленных классах.

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области 1 сентября после капитального ремонта распахнула свои двери школа №14. По программе капремонта региона школа получила современное оборудование и благоустроенную территорию. Об этом рассказали в областном правительстве.Более 180 учеников из поселков Гусевский, Панфилово и Новый начнут учебный год в обновленных классах. А в 2026 году преобразится и школа №2.Напомним, ранее мы писали, что .