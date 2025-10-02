В Юрьеве-Польском завершился ремонт участка улицы Владимирской, расположенного от улицы Луговой до улицы Шибанкова. Работы включали полное обновление дорожного покрытия, которое ранее

В Юрьеве-Польском завершился ремонт участка улицы Владимирской, расположенного от улицы Луговой до улицы Шибанкова. Работы включали полное обновление дорожного покрытия, которое ранее было частично разрушено. Об этом рассказали в региональном Минтрансе. На площади более 2,3 тысяч квадратных метров уложен новый асфальт. Также были заменены бортовой камень, обновлены тротуары, съезды к домам и канализационные люки, а