В Юрьев-Польском перед судом предстанет 45-летний житель Кольчугинского района, который обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На этот раз мужчина попался на трассе, буксируя сломанный мотоцикл, и провалил тест на трезвость.Прокурор Юрьев-Польский района утвердил обвинительный акт в отношении нарушителя, который уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.Как следствие, 7 сентября мужчина, находясь в селе Калиновка Юрьев-Польского района, употребил алкоголь и решил заняться ремонтом своего мотоцикла «Ява-350».Решив проверить качество ремонта, он поехал в сторону села Варварино. Однако мотоцикл снова сломался по дороге. Не придумав ничего лучше, нетрезвый водитель попросил соседей отбуксировать сломанное транспортное средство. При этом мужчина сам управлял мотоциклом на гибкой сцепке.На автодороге «с. Калиновка – с. Варварино» нетрезвый «водитель» был остановлен сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало шокирующий результат: концентрация этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила предельно допустимую норму почти в 5 раз.Обвиняемый признал свою вину в полном объёме. Теперь ему грозит не только уголовная ответственность, но и конфискация имущества: мотоцикл уже арестован судом с целью его дальнейшей передачи в доход государства.Уголовное дело будет направлено в Юрьев-Польский районный суд для рассмотрения по существу.