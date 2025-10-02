АвтоВАЗ официально отреагировал на сообщения о возможной серьезной аварии с автомобилем Lada Vesta во Владимирской области, которая якобы произошла из-за блокировки руля. По информации,

АвтоВАЗ официально отреагировал на сообщения о возможной серьезной аварии с автомобилем Lada Vesta во Владимирской области, которая якобы произошла из-за блокировки руля. По информации, появившейся в сети, авария могла произойти с автомобилем Lada Vesta где-то во Владимирской области. Сообщается, что машина якобы потеряла управление из-за заблокировавшегося руля, перевернулась несколько раз, а водитель получила серьезную травму