В Юрьев-Польском районе Владимирской области ферма «СП «Нестерово», известная разведением коров и производством молока, оказалась в центре внимания надзорных органов. Прокуратура региона выявила нарушения, связанные с выбросами вредных веществ – аммиака и сероводорода – в атмосферу. Для животноводческого комплекса в селе Матвейщево не была установлена обязательная санитарно-защитная зона. После иска природоохранной прокуратуры суд обязал владельцев фермы устранить это нарушение.