Администрация Владимирской области выступила с официальным комментарием.

Жители Владимирской области на протяжении двух месяцев продолжают испытывать серьезные проблемы с доступом к мобильному интернету. В связи с этим в медиапространстве активно распространяются слухи и домыслы.Администрация Владимирской области с официальным комментарием, который объясняет причину перебоев со связью у всех операторов.Заместитель Министра цифрового развития Владимирской области Татьяна Брыткова на заседании Общественной палаты 30 сентября заявила, что причиной сбоев является «потенциальная угроза атак беспилотных летательных аппаратов».«В связи с потенциальной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов на территории области могут возникать временные сбои в работе мобильной связи и интернета у всех операторов связи», — доложила Татьяна Брыткова, чтобы избежать распространения недостоверной информации.Власти подчеркнули, что сами операторы связи не имеют права распространять информацию о введении временных ограничений, так как действуют согласно установкам, полученным от уполномоченных федеральных органов.В правительстве области также заявили, что у них «отсутствует информация о конкретных зонах ограничений мобильной связи, а также о сроках действия вводимых ограничений».Тем временем, жалобы от жителей продолжают поступать. За последние сутки зафиксировано 184 обращения о проблемах со связью. Проблемы наблюдаются и в районах: жительница поселка Андреево Судогодского района сообщила, что связи «Мегафон» нет с самого утра.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .