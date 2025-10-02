В преддверии Дня учителя во Владимире чествовали 60 лучших педагогов города – тех, кто ежедневно отдает свои силы, знания и душу подрастающему поколению. На сцену под аплодисменты

В преддверии Дня учителя во Владимире чествовали 60 лучших педагогов города – тех, кто ежедневно отдает свои силы, знания и душу подрастающему поколению. На сцену под аплодисменты поднимались воспитатели детских садов, школьные учителя и преподаватели школ искусств. Их вклад в образование был отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами от администрации города Владимира, министерств образования и